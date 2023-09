Romani, vi se mai pregateste o surpriza! Pana la sfarsitul acestui an, vom avea un nou Cod Silvic. In legea respectiva, proprietarii privati pot interzice accesul publicului in padurile lor. Adica, mergi la munte si daca se aproba Codul Silvic in forma aflata in proiect, o tii numai pe carare, fiindca in dreapta si stanga ta sunt numai proprietati particulare. Si cum in Romania jumatate din fondul forestier se afla in domeniul privat, putem spune adio la turism!Proprietarii de paduri private ... citeste toata stirea