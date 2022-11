Modificari importante in ceea ce priveste decontarea cheltuielilor de transport pentru elevi

Guvernul Ciuca a modificat, prin Ordonanta de Urgenta, Legea educatiei in ceea ce priveste decontarea cheltuielilor cu transportul pentru elevii scolarizati in alta localitate decat cea de domiciliu. Potrivit inspectorului scolar adjunct al ISJ Dambovita, liberalul Dan Alexandru Tica, se va acorda o suma forfetara in cuantum de 60 de lei/luna pentru distanta de pana la 3 km, care va fi suplimentata cu 6 lei/km pentru distantele mai mari."Pentru a exemplifica, in cazul unui elev care locuieste, ... citeste toata stirea