Moreni: Gradinita cu program prelungit la standarde moderne pentru 300 de copii

Investitiile curg pe banda in municipiul Moreni. Administratia publica locala, echipa de elaborare si implementare a proiectelor cu finantare europeana a stat continuu la panda si nu a pierdut nicio oportunitate investitionala. Acum, in ton cu toamna frumoasa, se culeg roadele.Astazi - 7 octombrie 2022, in municipiul de pe Cricov, a fost inaugurata Gradinita Nr. 4. Institutia de invatamant prescolar, cea mai mare din oras, a fost supusa unui amplu program de reabilitare, extindere si dotare ... citeste toata stirea