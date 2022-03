Implementarea sistemului de colectare selectiva a gunoiului menajer in municipiul Moreni este in plina desfasurare. Reprezentantii Primariei continua, in aceasta perioada, actiunea de distribuire catre populatie a noilor pubelele."Fiecare gospodarie (casa) va primi o pubela de 120 l pentru deseurile menajere si, lunar, 2 saci albastri pentru hartie si carton si 2 saci galbeni ... citeste toata stirea