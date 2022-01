Motivul incredibil al crimei din Ghinesti. Un barbat si-a ucis vecinul cu mai multe lovituri de cutit

Un barbat in varsta de 64 de ani, din Ghinesti, comuna Salcioara, jud. Dambovita a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce, sambata, si-a ucis cu mai multe lovituri de cutit un vecin, in varsta de 60 de ani. Barbatul a fost depus in arestul I.P.J Dambovita. Imediat dupa ce a comis oribila crima, autorul a sunat la 112 sa se predea. Motivul savarsirii crimei este unul absolut socant, potrivit anchetatorilor. Agresorul era revoltat ca victima fura curent, legand-se ilegal la stalpul de ... citeste toata stirea