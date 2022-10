Munca la negru, in atentia ITM Dambovita

Depistarea cazurilor de munca la negru ramane o prioritate pentru Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca din toata tara. Tocmai de aceea, in perioada 5 - 7 octombrie, au avut loc noi actiuni de control, in cadrul Campaniei Nationale pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata, la angajatorii care desfasoara activitate in domeniul constructiilor.Reamintim ca munca "la negru" reprezinta un fenomen extrem de nociv, prin prisma consecintelor sociale si economice pe care ... citeste toata stirea