Un barbat in varsta de 43 de ani a murit, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce a fost prins sub un mal de pamant, la aproximativ 2 metri adancime, in cartierul Trivale, din municipiul Pitesti. Acesta lucra la o conducta pentru apele pluviale.La fata locului au ajuns rapid trei echipaje ale ISU Arges, ... citeste toata stirea