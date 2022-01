Municipiului Targoviste s-a transformat peste noapte in patinoar

Din cauza ploii care a cazut azi-noapte, urmata de scaderea brusca a temperaturii, strazile si trotuarele din Targoviste au fost acoperite cu polei. Practic, s-au transformat in adevarate patinoare.Foarte multi cetateni au ajuns la Departamentul Urgente al Spitalului Judetean cu luxatii sau fracturi. Pur si simplu, oamenii au alunecat pe strada, in fata locuintelor sau in perimetrele magazinelor.Inca de la primele ore ale diminetii, ... citeste toata stirea