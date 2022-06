Muzeele din Dambovita care vor participa la Nocturna Rurala 2023

Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR) anunta, in premiera, organizarea unei nocturne rurale adresata muzeelor, caselor memoriale si altor entitati culturale si religioase din spatiul rural romanesc. Prima editie a Noptii a Muzeelor la Sate va avea loc in anul 2023, cel mai probabil in prima parte a lunii septembrie.Complexul National Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste, membru fondator al Retelei Nationale a Muzeelor din Romania, va participa la acest eveniment, avand in vedere ca ... citeste toata stirea