Toate muzeele din Targoviste, Ansamblul Brancovenesc de la Potlogi si Pestera Ialomitei vor functiona, in minivacanta de Sf. Maria (12-15 august 2023) dupa program normal - ne informeaza Consiliul Judetean Dambovita.Programul de vizitare va fi urmatorul:- Ansamblul Monumental "Curtea Domneasca" si Muzeul Tiparului si al Cartii Vechi Romanesti pot fi vizitate in intervalul orar 09:00 - 18:30;- Muzeul de Arta, Muzeul de Istorie, Muzeul Evolutiei Omului si Tehnologiei in Paleolitic, Muzeul ... citeste toata stirea