Din anul 1968, casa in care a trait si a creat scriitorul Ioan Alexandru Bratescu-Voinesti gazduieste Muzeul Scriitorilor Damboviteni. In vara anului 1897, scriitorul cumpara in Targoviste, langa malul Iazului Morilor, un teren si doar intr-un an construieste aici o casa, despre care intr-una din scrisorile adresate mentorului sau, Titu Maiorescu, spunea: "Am ispravit grijile casei de construit. In anul in care n-am scris mi-am facut o casa ca un colt de rai, parc, gradina de pomi fructiferi, ... citeste toata stirea