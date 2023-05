Dupa o pauza de aproape 3 ani, impusa de pandemie si crizele de toate felurile care ne-au cam bulversat viata si ne-au tinut mai mult sub carapacea existentiala, la Razvad, prin grija autoritatilor locale, in mod direct a primarului Emanuel Spataru, au fost reluate intr-un flux impecabil activitatile culturale si sportive. Totul a culminat, la sfarsitul saptamanii trecute, cand, in frumoasa localitate de la marginea Targovistei, s-au organizat "Zilele comunei".Pe parcursul a doua zile, vineri ... citeste toata stirea