Nicolae Badalau, vicepresedinte al Curtii de Conturi a Romaniei, a fost retinut de DNA

Nicolae Badalau, consilier in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul aceleiasi institutii, a fost retinut de procurorii DNA pentru comiterea infractiunilor de dare de mita in forma continuata si trafic de influenta."In datele de 09.08.2022 si 19.11.2022, inculpatul Badalau Niculae, in calitatea mentionata mai sus, i-ar fi pretins unui primar de comuna sa atribuie un contract privind "Reabilitare sistem de alimentare cu apa potabila...,", ... citeste toata stirea