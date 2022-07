Nicolae Ciuca: Am atins obiectivul pe care ni l-am asumat in 2021 - avansarea Romaniei in Tier 2

Sub conducerea premierului liberal Nicolae Ciuca, Romania a avansat in Tier 2 (rating de tara la nivelul 2) in ceea ce priveste combaterea traficului de persoane, obiectiv pe care si l-a asumat in 2021. Raportul anual al Departamentului de Stat al SUA a fost publicat in data de 19 iulie si reprezinta principalul instrument diplomatic al Guvernului SUA pentru a responsabiliza executivele statelor lumii in lupta impotriva traficului de persoane."Faptul ca, astazi, Romania a reusit sa avanseze ... citeste toata stirea