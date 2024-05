Noi investitii in infrastructura educationala din Targoviste

*Contractele de finantare deja semnate pentru Colegiul Economic "Ion Ghica" si Liceul "Voievodul Mircea" reprezinta pasi concreti in directia modernizarii invatamantului localIn cadrul unei conferinte de presa sustinute recent, primarul municipiului Targoviste, Daniel Cristian Stan, a prezentat o serie de investitii in infrastructura educationala locala. Aceste proiecte, aflate in diferite stadii de dezvoltare, vizeaza modernizarea si reabilitarea mai multor unitati de invatamant din prima ... citește toată știrea