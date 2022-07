Noi investitii in infrastructura targovisteana

* Proiectul in valoare de 700.000 lei este realizat pe fonduri de la bugetul local. Acesta va cuprinde un spatiu de fitness si mini-teren sintetic pentru baschetO alta zona din municipiul Targoviste va suferi interventii serioase de reabilitare si modernizare! Este vorba despre cartierul Mihai Viteazul, unde se afla in plina derulare un proiect in baza caruia o zona degradata de aproximativ 1000 mp. este transformata, dintr-un spatiu degradat intr-un modern loc de recreere. Proiectul in ... citeste toata stirea