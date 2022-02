Noi proiecte de modernizare a infrastructurii montane

*Un drum important de 8 km din zona montana a intrat in administrarea UAT Moroeni! *,,In cel mai scurt timp, intre primaria Moroeni si Consiliul Judetean Dambovita se va incheia un protocol de colaborare"Printr-o hotarare de guvern de ieri, un drum important din zona montana a judetului Dambovita a intrat in domeniul public al UAT Moroeni! Este vorba de drumul care coboara din Bucegi, pe partea stanga a Lacului Bolboci, care asigura legatura platoului montan Pestera-Padina cu restul judetului. ... citeste toata stirea