Comisia de Sanatate din Camera Deputatilor a votat proiectul care prevede majorarea normei de hrana a pacientilor internati in spitale. In prezent suma alocata este de 11 lei/zi si va creste la 20 lei/zi."Ieri s-a votat majorarea sumelor alocate pentru hrana pacientilor internati in unitatile sanitare publice, decizia fiind luata in Comisia pentru Sanatate si Familie din Camera Deputatilor.Valoarea sumelor se actualizeaza ... citeste toata stirea