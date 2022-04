Notele de la simularile nationale nu se trec in catalog. Sunt si exceptii

Elevii de clasa a VIII-a participa, astazi si maine - 4, respectiv 5 aprilie 2022, la simularea Evaluarii Nationale. In judetul Dambovita, sunt asteptati 3.450 de copii, in 112 centre - ne informeaza Inspectoratul Scolar. Inregistrarea rezultatelor in aplicatia informatica se va finaliza in data de 14 aprilie, la fel ca si pentru simularea examenului de bacalaureat."Pe parcursul simularii se vor respecta toate procedurile specifice examenului. Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise ... citeste toata stirea