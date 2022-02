Contribuabilii, persoane fizice si juridice, pot achita cu cardurile bancare, incepand cu aceasta luna, la terminalele POS instalate la sediile unitatilor Trezoreriei Statului, sumele reprezentand venituri ale bugetului de stat sau venituri cuvenite altor bugete administrate de ANAF, atat in situatia in care plata se efectueaza in ... citeste toata stirea