Nou record de calatori pentru transportul public local

*Este rezultatul unor investitii masive in transportul public local in ultimii doi ani, cu imbunatatiri in curs de desfasurareMunicipiul Targoviste a inregistrat un nou record in ceea ce priveste numarul de calatori care folosesc transportul public local, dupa modernizarea si transformarea infrastructurii conform standardelor metropolelor europene."Numai intr-un singur an, numarul lunar de calatori care au utilizat autobuzele primariei pe raza municipiului Targoviste a crescut cu peste 52. ... citește toată știrea