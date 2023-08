Romania se confrunta in aceste zile cu o noua perioada cu temperaturi caniculare. In acest context, autoritatile au organizat puncte de distribuire apa potabila catre populatie. In judetul Giurgiu, spre exemplu, acestea functioneaza in urmatoarele locatii:- Directia de Impozite si Taxe Locale - str. Tineretului, nr. 209 (fost punct termic 64) si str. 23 August;- Directia de Evidenta a Persoanelor Giurgiu - str. 1 Decembrie 1918, nr. 60;- Centrul de Informare si Promovare Turistica Giurgiu ... citeste toata stirea