*Aceasta investitie de amploare, in valoare de 2.500.000 de lei, a fost accesata prin intermediul Companiei Nationale de Investitii si reprezinta un pas important in dezvoltarea infrastructurii sportive localeInvestitia de 2.500.000 de lei, sustinuta de Compania Nationala de Investitii, aduce un teren multifunctional modern si dotat cu toate facilitatile necesare in cadrul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Targoviste.In municipiul Targoviste, noua baza sportiva din cartierul Matei Basarab se ... citeste toata stirea