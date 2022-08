Noul an scolar, in vizorul autoritatilor locale

*Unitatile scolare dambovitene sunt pregatite pentru inceperea anului scolar *Elevii damboviteni vor incepe cursurile in siguranta, in data de 5 septembrieAutoritatile locale si judetene au avut ieri o intalnire de lucru cu tema "Siguranta scolara in anul scolar 2022-2023". La sedinta au participat: Prefectul de Dambovita - Claudia Gilia, Presedintele Consiliului Judetean Dambovita - Corneliu Stefan, subprefectii Ioan Corneliu Salisteanu si Adrian Chitescu, precum si reprezentantii ... citeste toata stirea