Noul sediu al Primariei Potlogi, copie fidela a Palatului Brancovenesc

Visul primarului de la Potlogi de a avea o primarie noua se pierde undeva in timp. Nicolae Catrina ne marturisea, cu ani in urma, ca vrea pentru comuna o institutie reprezentativa a administratiei publice locale, in pas cu renumele istoric al localitatii. Vedea inca de atunci cladirea ca pe un "puiut" al Palatului Brancovenesc de peste drum. Iata ca acest deziderat, sa nu il mai numim vis, pentru a fi in ton cu menirea unui edil, s-a implinit.Vechia primarie, imbatranita, a fost daramata si ... citeste toata stirea