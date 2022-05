Noul sediu al Primariei Potlogi, legat printr-o puternica vibratie istorica de Palatul Brancovenesc

Rezonanta istorica a neamului Brancovenilor se simte in tot si in toate la Potlogi, unde, de sute de ani, dainuie vestitul palat al marelui domnitor. Dupa reabilitarea si refacerea Curtii Domnesti, conform cu amprenta vremurilor, proiect elaborat si realizat de Consiliul Judetean Dambovita, a urmat construirea, in acelasi stil unic, brancovenesc, a caminului cultural si a sediului primariei din localitate.Trecutul, prezentul si viitorul se afla intr-o puternica simbioza la Potlogi. ... citeste toata stirea