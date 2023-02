Noutati privind Legea sanatatii, concediile si indemnizatiile medicale

In cadrul sedintei de ieri, 31.01.2023, Guvernul a aprobat o Ordonanta prin care se aduc modificari si completari Legii nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, Ordonantei de Urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si Ordonantei de Urgenta nr. 77/2011, privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii - ne informeaza Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Dambovita.Principalele modificari ... citeste toata stirea