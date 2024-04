Noutati si abordari fiscale 2024, la Camera de Comert Dambovita

Camera de Comert Dambovita a organizat vineri, 29 martie 2024, in format hibrid,Seminarul: "Noutati si abordari fiscale 2024".Seminarul a fost sustinut de catre una dintre cele mai autorizate voci in domeniul fiscalitatii: domnul Adrian Benta, consultant fiscal si auditor financiar - membru al Camerei Consultantilor Fiscali, membru al Camerei Auditorilor Financiari, experienta de peste 15 ani in contabilitate si fiscalitate, autor si co-autor de lucrari si carti de specialitate fiscala, ... citește toată știrea