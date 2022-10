Nu accepta violenta in familie si nu-ti retrage plangerea!

Un barbat de 51 de ani, din comuna Bughea de Jos, judetul Arges, a fost retinut 24 de ore pentru violenta in familie, dupa ce, in noaptea de 14 spre 15 octombrie 2022, si-a batut concubina, o femeie de 45 de ani, din Godeni. Medicul legist a stabilit ca leziunile suferite de aceasta necesita 16-18 zile de ingrijiri. Ieri, s-a dispus ca agresorul sa fie cercetat sub control judiciar, masura dispusa pentru 60 de zile.IPJ Arges, sfaturi pentru victimele violentei domesticeViolenta domestica ... citeste toata stirea