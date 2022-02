Nu pot sa accept ca Parlamentul sa fie tratat ca o simpla cutie postala!

Titus Corlatean, presedintele Comisiei de Politica Externa din cadrul Senatului Romaniei, nu mai accepta nicio sincopa in ceea ce priveste relatia care ar trebui sa existe intre institutiile statului. Senatorul social-democrat s-a aratat profund deranjat de modul in care a actionat presedintele Romaniei, dar si reprezentantii Ministerului de Externe, in cazul rechemarii a 10 ambasadori si a nominalizarii altor 12 ambasadori. A spus demnitarul, dezamagit, ca a aflat din presa de aceasta ... citeste toata stirea