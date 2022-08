Nu rata cursul de competente antreprenoriale organizat de Camera de Comert Dambovita!

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita urmeaza sa inceapa cursul de competente antreprenoriale dedicat persoanelor care vor sa inceapa o afacere pe cont propriu, dar si celor care au deja o firma si isi doresc sa o gestioneze mai bine.In plus, cursul este necesar si pentru accesarea de fonduri prin Programul Femeia Antreprenor lansat in data de 18 august, cu perioada de inscriere pana in 30 septembrie 2022. Potrivit metodologiei, femeile antreprenor pot declara pe propria ... citeste toata stirea