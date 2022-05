Nu rata! Discount 30% la plata cotizatiei de membru al Camerei de Comert Dambovita

In fiecare an, in ultima duminica a lunii mai, se organizeaza evenimente care marcheaza "Ziua intreprinzatorilor din Romania", instituita prin Hotararea nr. 546/10.09.1992 - ne informeaza Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita, care sustine actiunile din data de 29 mai 202$."Prin aceste evenimente, se recunosc meritele antreprenorilor romani si eforturile pe care acestia le depun pentru comunitate, dar totodata, se abordeaza subiecte de interes actual si viitor pentru mediul ... citeste toata stirea