Nu rata! Statul iti da bani sa participi la Targul national pentru artizanat si mestesuguri!

Astazi - 25 octombrie 2022, au inceput inscrierile la "Targul national pentru artizanat si mestesuguri", care va avea loc la Iasi, in perioada 3-6 noiembrie.Termenul limita pentru a aplica in acest program este 29 octombrie, ora 20:00 - ne informeaza Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita.Participarea este gratuita pentru toti cei care vor fi selectati. Acestora le vor fi decontate si cheltuielile de transport si cazare, in limita a 2.500 de lei/beneficiar. Inscrierile se fac ... citeste toata stirea