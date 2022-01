Nu stai la adresa din buletin? Actul de identitate va fi anulat!

Vin zile grele pentru cei care isi fac mutatii pentru satisfacerea anumitor scopuri, sociale, profesionale, educationale sau, de ce nu, electorale. Asta daca proiectul pus in dezbatere de Ministerul de Interne va fi votat in forma propusa.Noile norme prevad ca cetatenii care locuiesc la alta adresa, nu la cea trecuta in actul de identitate, sa fie sanctionati.Tot in legea promovata de Ministerul de Interne se precizeaza ca la aceeasi adresa sa nu locuiasca mai mult de zece persoane care nu ... citeste toata stirea