Nu va apropiati de ursi pentru a-i fotografia si nici nu incercati sa-i alungati singuri!

Jandarmii din judetul Arges au avut 15 interventii in nordul judetului, unde a fost semnalata prezenta unor exemplare de urs. In acest context, IJJ Arges transmite urmatoarele recomandari pentru cetateni:- in cazul in care sesizeaza prezenta ursilor in gospodarie sau in apropiere, sa apeleze imediat numarul unic de urgenta 112;- sa nu iasa din casa si sa astepte sosirea echipajelor de jandarmi;- avand in vedere ca ursii au comportament imprevizibil sa nu incerce sa se apropie de acestia ... citeste toata stirea