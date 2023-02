Nucet: Santuri dalate si podete de acces in gospodarii, realizate prin PJDL

Programul Judetean de Dezvoltare Locala (PJDL), gandit si dezvoltat de presedintele CJ Dambovita - Corneliu Stefan, da roade si in comuna Nucet. Astfel, printr-o asociere intre administratia locala si Consiliul Judetean Dambovita, a fost pus in practica un proiect deosebit de important pentru comunitate, respectiv realizarea de santuri betonate si podete de acces in gospodarii.Lucrarile se afla in momentul de fata in stadiul de executie pe DJ 722 (Linia Mica). Valoare totala a ... citeste toata stirea