Nuclearelectrica si Asociatia The Social Incubator lanseaza programul "Fii aproape supererou" pentru promovarea oportunitatilor de cariera in domeniul nuclear

Nuclearelectrica SA, in parteneriat cu Asociatia The Social Incubator, prin intermediul platformei online www.bunincariera.ro, lanseaza programul de orientare vocationala "Fii aproape supererou". Tinerii liceeni sau studenti care sunt pe cale sa-si aleaga parcursul profesional au acum ocazia sa descopere oportunitatile oferite de o cariera in domeniul nuclear, pe pagina dedicata acestui proiect in platforma bunincariera.ro.Profesionistii angajati la CNE Cernavoda, centrala nucleara care ... citeste toata stirea