O altfel de investitie la Parcul Industrial Moreni! Clinica medicala cu trei specializari!

In cele mai multe cazuri, parcurile industriale ofera spatii pentru ca diferite societati comerciale sa-si poata desfasura activitatea, pun la dispozitie spatii administrative, hale de productie sau depozite."Am incercat sa cautam si sa schimbam si putin domeniile de activitate ale parcului industrial, sa venim si cu altceva nou", spune Gabriel Pucaru, directorul Parcului Industrial Moreni. Declaratia acestuia vine in contextul in care, in maxim doua luni, o altfel de investitie isi va face ... citeste toata stirea