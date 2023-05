O autoutilitara a luat foc, in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16:09, pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, in apropiere de km 92, pe sensul de mers dinspre Capitala. Flacarile s-au manifestat la compartimentul motor.La fata locului au intervenit pompierii de la Detasamentul Bradu, cu o ... citeste toata stirea