O familie intreaga a pierit intr-un accident rutier in Calarasi. Parintii si cele doua fetite, de 6 si 11 ani

Aseara, in jurul orei 19:00, un grav accident de circulatie s-a petrecut pe DN4, la limita dintre judetele Calarasi si Ilfov. O familie intreaga a pierit in urma impactului deosebit de puternic dintre doua autoturisme. Barbatul, de 44 de ani, sotia sa si cele doua fetite, de 6 si 11 ani, nu au avut nicio sansa sa scape cu viata din acest teribil eveniment.Din informatiile prezentate de martori oculari, masina in care se aflau cei patru gonea nebuneste pe sosea. De altfel, dupa accident, acul ... citeste toata stirea