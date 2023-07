In urma cercetarilor efectuate de politisti, sub coordonarea procurorului de caz, fata de cinci persoane au fost dispuse masuri preventive*La data de 25 iulie a.c., in jurul orei 02:03, politistii din cadrul Sectiei nr. 9 Politie Rurala Matasaru au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie si concubinul acesteia au fost agresati fizic in timp ce se aflau la o sala de jocuri din comuna Dragodana.Din cercetarile efectuate a reiesit faptul ca, in cursul noptii de 24 spre 25 iulie a.c., pe ... citeste toata stirea