Urmarile accidentului de pe Strada 13 Decembrie din Gaesti, din aceasta dimineata, sunt grave. Desi autoritatile au anuntat, initial, o tamponare, pasagera aflata in unul dintre autoturismele implicate a ajuns de urgenta la spital, fiind operata cateva ore mai tarziu. In urma impactului violent, un rinichi a fost rupt, iar tanara gaesteanca, in varsta de doar 26 de ani, mama a doi copii, a ajuns pe masa de operatie, iar in acest moment este intubata, in sectia ATI a Spitalului Judetean. ... citeste toata stirea