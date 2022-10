O noua investitie derulata prin PJDL a fost finalizata in comuna Selaru!

In cadrul unei vizite de lucru de astazi, 11 octombrie 2022, in zona de sud a judetului - comuna Selaru, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, a putut constata finalizarea cu succes a unei noi investitii derulate in cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Locala (PJDL). Este vorba despre drumul vicinal DV121 Fierbinti - limita de judet Arges, comuna Stefan cel Mare, in lungime de aproximativ 1,3 km.Valoarea proiectului "Asfaltare drum vicinal - DV121 Fierbinti - ... citeste toata stirea