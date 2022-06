O pensiune cu centru de echitatie din Dambovita, una dintre cele mai "Eco-friendly Location" din tara

Patronul pensiunii este un bucurestean, pe numele sau Ionut Popescu. El se visa prezentator de televiziune, dar nu a lucrat deloc in presa, desi a terminat Facultatea de Jurnalism. A investit bani, multi, intr-un centru de echitatie la care vin romani din toate colturile tarii. Pensiunea "Potcoava", construita in 2015 in comuna damboviteana Runcu, a reusit sa se claseze pe locul 2 la categoria "Best Green and Eco-friendly Location" in cadrul Top Hotel Awards 2022. Pasionat de calculatoare, ... citeste toata stirea