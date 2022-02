Astazi, in jurul orei 10:13, pompierii de la Detasamentul Moreni au fost solicitati sa intervina in satul Ghirdoveni pentru salvarea unui animal (vaca) ramas blocat in malul din albia paraului Neagra.Folosind chingi si furtune, pompierii ajutati de seful SVSU IL Caragiale cu un ... citeste toata stirea