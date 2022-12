O viata in slujba pacientilor! Medicul Bogdan Mihail Jantes a iesit la pensie

Dupa 47 de ani de activitate, reumatologul Bogdan Mihail Jantes iese la pensie. Astazi, in cadrul unei conferinte de presa, conducerea Spitalului Judetean de Urgenta a pregatit un moment festiv in cinstea medicului, momentul reprezentand o multumire pentru toata daruirea de care a dat dovada in toti acesti ani. Foarte mult timp, Bogdan Mihail Jantes a fost singurul medic reumatolog al spitalului, dar si al judetului Dambovita. "Avem un moment aniversar... Domnul doctor Jantes Bogdan Mihail isi ... citeste toata stirea