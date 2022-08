Inspectoratul Judetean de Jandarmi Teleorman desfasoara, joi - 1 septembrie 2022, la sediul sau din municipiul Alexandria, o activitate dedicata copiilor. Evenimentul "O zi de tabara la Jandarmerie" va incepe la ora 12:00.Se marcheaza in acest mod 129 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Rurale. Totodata, in semn de respect fata de inaintasi, la ora 09:30 se va organiza in comuna ... citeste toata stirea