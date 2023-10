Luna de constientizare cu privire la cancerul de san, celebrata in octombrie in fiecare an,aduce in atentie cancerul mamar, patologie care poate sa apara la femeile de orice varsta, chiar daca nu au nici un factor se risc. Cel mai mare numar de cazuri se inregistreaza in randul femeilor in varsta intre 50 si 69 ani.Conform statisticilor, aprox 11.43% dintre cazurile de cancer de san din Europa, apar la femei cu varsta sub 44 de ani; 54% apar la varsta de 45-69 de ani, iar restul cazurilor la ... citeste toata stirea