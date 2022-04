OFSD Dambovita, actiuni caritabile pentru batrani si copii

"Sfantul Ioan Gura de Aur spunea ca bucuria de a face altora bucurie este iubire!In numele iubirii de semeni, Organizatia de Femei a PSD Dambovita continua traditia actelor caritabile, actiune inceputa in urma cu mai bine de un deceniu.Si anul acesta, impreuna cu doamnele social-democrate, am mers sa-i vizitam pe cei vulnerabili, fie ei in varsta ori copii.Seniorii ne-au intampinat tacuti, in pragurile caselor ori la porti, iar la plecare ne-au multumit si ne-au zambit. Astazi nu doar am ... citeste toata stirea