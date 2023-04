Numerosi damboviteni s-au alaturat liberalilor care au plantat, astazi - 21 aprilie 2023, sute de stejari in memoria celor 428 de eroi care si-au sacrificat viata pentru patrie, in batalia de la Gheboaia-Finta, din Primul Razboi Mondial. Demersul s-a bucurat si de sprijinul Primariei Finta."Impreuna am creat o punte intre trecut si viitor. Prin plantarea stejarilor, am adus un omagiu etern eroilor nostri, o padure ce va aminti despre sacrificiul lor, oferind totodata o sursa de oxigen - ... citeste toata stirea